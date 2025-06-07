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Дэниел Рэдклифф сравнил старых и новых актёров Гарри Поттера

0:53
Шоу-бизнес

Актёр Дэниел Рэдклифф выставил на сравнение артистов из старого и нового Гарри Поттера.

Актёры из фильма Гарри Поттер
Фото: Инстаграм Дэниела Рэдклиффа by неизвестен is licensed under public doman
Актёры из фильма Гарри Поттер

Дэниел Рэдклифф опубликовал снимки, сгенерированные нейросетью, на которых актёры из франшизы "Гарри Поттер" обнимают новых актёров из сериала о мальчике-волшебнике. Создатели сериала уже полностью определились с актёрским составом сериала.

Недовольство публики вызвал только чернокожий Северус Снейп в исполнении Паапа Эссьеду, который заменит актёра Алана Рикмана. По поводу актёров, выбранных на роль Гарри Поттера, Рона Уизли или Гермионы Грейнджер никаких претензий высказано не было.

"Всё в порядке со всеми, кроме Северуса Снейпа", — писали подписчики Рэдклиффа.

Сам Дэниел отметил, что Северус Снейп из старой франшизы не улыбается.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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