Дэниел Рэдклифф сравнил старых и новых актёров Гарри Поттера

Актёр Дэниел Рэдклифф выставил на сравнение артистов из старого и нового Гарри Поттера.
Дэниел Рэдклифф опубликовал снимки, сгенерированные нейросетью, на которых актёры из франшизы "Гарри Поттер" обнимают новых актёров из сериала о мальчике-волшебнике. Создатели сериала уже полностью определились с актёрским составом сериала.
Недовольство публики вызвал только чернокожий Северус Снейп в исполнении Паапа Эссьеду, который заменит актёра Алана Рикмана. По поводу актёров, выбранных на роль Гарри Поттера, Рона Уизли или Гермионы Грейнджер никаких претензий высказано не было.
"Всё в порядке со всеми, кроме Северуса Снейпа", — писали подписчики Рэдклиффа.
Сам Дэниел отметил, что Северус Снейп из старой франшизы не улыбается.
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