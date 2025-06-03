Дэниел Рэдклифф высказался о чернокожем Северусе Снейпе

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Актёр Дэниел Рэдклифф прокомментировал новый состав фильма о Гарри Поттере.

Фото: Инстаграм Дэниела Рэдклиффа is licensed under public doman Актёры Алан Рикман и Паапа Эссьеду

Дэниел Рэдклифф, исполнивший роль мальчика-волшебника Гарри Поттера в популярной франшизе, не прошёл мимо новости о новом актёрском составе фильма.

Актёр разместил в социальных сетях снимки, сгенерированные нейросетью, на которых старые актёры обнимают новых артистов, набранных для съёмок в сериале о Гарри Поттере.

Особенно подписчиков звезды заинтересовал снимок, на котором актёр Алан Рикман запечатлён в обнимку с новым чернокожим актёром Паапа Эссьеду.

"Наш Северус Снейп не улыбается", — подписал кадры Дэниел.

Подписчики Редклиффа отметили, что их устраивают все артисты, кроме Северуса Снейпа, который даже в книге описан как человек с неественно белым цветом кожи.

Уточнения

«Га́рри По́ттер» (англ «Harry Potter») — серия романов, написанная британской писательницей Дж. К. Роулинг. Книги представляют собой хронику приключений юного волшебника Гарри Поттера, а также его друзей Рона Уизли и Гермионы Грейнджер.



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