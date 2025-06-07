Алёна Водонаева раскрыла шокирующий секрет о бабушке с Альцгеймером — что она думает о своём покойном муже?

Алёна Водонаева рассказала в своём Telegram-канале о состоянии здоровья своей бабушки, живущей в пансионате.
По словам Алёны, её бабушка страдает болезнью Альцгеймера. Родственница звезды думает, что сейчас только 1999 год, а мужа, которого она потеряла давным-давно, считает живым.
"Она его похоронила, когда мне 3 года было", — заявила Алёна Водонаева.
Если не считать потери памяти, здоровье бабушки Водонаевой очень хорошее и практически идеальное.
"Наша бабушка не понимает, где она. Иногда думает, что она в санатории и что она там главная и что к ней все приходят по работе (все, кто там живёт и работает), она думает, что она там начальник", — поделилась блогер.
Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», экс-телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер.
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