Алёна Водонаева раскрыла шокирующий секрет о бабушке с Альцгеймером — что она думает о своём покойном муже?

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Алёна Водонаева рассказала в своём Telegram-канале о состоянии здоровья своей бабушки, живущей в пансионате.

Фото: commons.wikimedia.org by Lagosman, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Старая рука

По словам Алёны, её бабушка страдает болезнью Альцгеймера. Родственница звезды думает, что сейчас только 1999 год, а мужа, которого она потеряла давным-давно, считает живым.

"Она его похоронила, когда мне 3 года было", — заявила Алёна Водонаева.

Если не считать потери памяти, здоровье бабушки Водонаевой очень хорошее и практически идеальное.

"Наша бабушка не понимает, где она. Иногда думает, что она в санатории и что она там главная и что к ней все приходят по работе (все, кто там живёт и работает), она думает, что она там начальник", — поделилась блогер.

Уточнения

Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», экс-телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.