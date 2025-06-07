Сергей Лазарев показал, чем питается во время диеты

Сидящего на диете певца Сергея Лазарева засекли во время поедания пирожных.
Сергей Лазарев опубликовал в своих социальных сетях видео, на котором он с аппетитом уминает красивые десерты, сидя в каком-то уличном кафе.
"Это не я. Я на диете", — попытался оправдаться артист, пряча лицо за воротником.
На видео были показаны аппетитные и красиво украшенные пирожные.
"Коротко о моей диете. Главное искренне верить в свои слова", — написал певец под кадрами.
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Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий. Бывший участник поп-группы «Smash!!».
Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.
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