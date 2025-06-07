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Сергей Лазарев показал, чем питается во время диеты

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Шоу-бизнес

Сидящего на диете певца Сергея Лазарева засекли во время поедания пирожных.

Певец Сергей Лазарев
Фото: ВК-аккаунт Сергей Лазарева is licensed under public doman
Певец Сергей Лазарев

Сергей Лазарев опубликовал в своих социальных сетях видео, на котором он с аппетитом уминает красивые десерты, сидя в каком-то уличном кафе.

"Это не я. Я на диете", — попытался оправдаться артист, пряча лицо за воротником.

На видео были показаны аппетитные и красиво украшенные пирожные.

"Коротко о моей диете. Главное искренне верить в свои слова", — написал певец под кадрами.

Ранее блогер Мария Погребняк рассказала о своём проверенном временем правиле, которое помогает ей избавляться от лишнего веса.

Уточнения

Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий. Бывший участник поп-группы «Smash!!».

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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Сергей Лазарев показал, чем питается во время диеты
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