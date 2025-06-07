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Два года после трагедии: Натали объяснила, как чувствует присутствие покойного супруга

1:05
Шоу-бизнес

Певица Натали, два года назад потерявшая мужа, и сегодня остро переживает трагедию. Она поделилась в личном блоге откровениями об их любви и связи, которая не прерывается и после смерти Александра Рудина.

Весеннее поле
Фото: unsplash.com by Ales Krivec, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Весеннее поле

Натали призналась, что получает знаки от покойного мужа. По совам певицы, её связь с любимым человеком не только не оборвалась, но даже стала сильнее. Также Натали рассказала, что при жизни Рудин всегда восхищался ею. Он научил певицу всегда чувствовать себя красивой.

"Он считал меня красивой всегда! И когда была уставшая, и больная, и страшная (на мой взгляд), и выгоревшая, и говорящая (иногда лишнего), и молчаливая, и раздражённая… Он вынес и меня, и мою красоту пронёс и сберёг для меня, чтобы теперь я сама считала себя красивой всегда… В память о нём… Даже не в память! Его тёплый и любящий взгляд как бы "встроился" в мой внутренний мир, в моё достоинство и самоценность", — поделилась Натали.

Уточнения

Ната́лья Анато́льевна Ру́дина (урожд. — Миня́ева; род. 31 марта 1974, Дзержинск), более известная как Натали́ — советская и российская эстрадная певица, композитор, автор песен, актриса и телеведущая.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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