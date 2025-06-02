Мария Погребняк не согласилась с призывами Собчак запретить брак до 30 лет

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Блогер Мария Погребняк раскритиковала идею Ксении Собчак запрещать людям вступать в брак до 30 лет.

Фото: freepik.com by freepic.diller is licensed under Free More info свадьба

В Интернете возникли дискуссии после того, как Ксения Собчак призвала запретить мужчинам до 30 лет жениться. Журналистка считает, что в юности мужчины руководствуются гормонами.

Мария Погребняк не согласна с аргументами Ксении. Она привела в пример своего старшего сына.

"Артём в свои 18,5 лет — самостоятельный парень с чётким пониманием того, как устроена жизнь и кем он себя видит", — написала Мария в социальных сетях.

Погребняк выразила уверенность в том, что зрелость мужчины зависит от его индивидуальных качеств, а не от возраста.

"Есть мужчины, которые в 50 лет остаются мальчиками, и в 60 лет тоже", — выразила своё мнение блогер.

Сын Марии Погребняк уже заявлял матери, что она скоро станет бабушкой. Так Артём пошутил над родительницей 1 апреля.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.



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