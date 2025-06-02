Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Первые снимки нового термоядерного комплекса Китая: как это отразится на мировой безопасности
Двигатели, у которых не может быть поломок: пробеги в 700 тысяч — это ещё не пенсия
Стильная квартира без ремонта: 5 простых и бюджетных решений для обновления интерьера
Чудеса на огороде: как правильно применять крапивный настой для роста и плодоношения
Теннисистка Людмила Самсонова: Иногда нужно просто забыть о теннисе и отдохнуть
Кажется, это просто крем. Но попробуй — и забудешь про сыворотки
От 5 до 160 евро: как не промахнуться с выбором пляжа в Греции
Выбросьте кредитку! 5 лайфхаков для тех, кто хочет обставить квартиру за копейки
Плоский живот без зала: два простых упражнения для плоского живота — делаем их, не вставая с кровати

Мария Погребняк не согласилась с призывами Собчак запретить брак до 30 лет

1:04
Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк раскритиковала идею Ксении Собчак запрещать людям вступать в брак до 30 лет.

свадьба
Фото: freepik.com by freepic.diller is licensed under Free More info
свадьба

В Интернете возникли дискуссии после того, как Ксения Собчак призвала запретить мужчинам до 30 лет жениться. Журналистка считает, что в юности мужчины руководствуются гормонами.

Мария Погребняк не согласна с аргументами Ксении. Она привела в пример своего старшего сына.

"Артём в свои 18,5 лет — самостоятельный парень с чётким пониманием того, как устроена жизнь и кем он себя видит", — написала Мария в социальных сетях.

Погребняк выразила уверенность в том, что зрелость мужчины зависит от его индивидуальных качеств, а не от возраста.

"Есть мужчины, которые в 50 лет остаются мальчиками, и в 60 лет тоже", — выразила своё мнение блогер.

Сын Марии Погребняк уже заявлял матери, что она скоро станет бабушкой. Так Артём пошутил над родительницей 1 апреля.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Кого кошка унесёт первым, если нужно спасать выводок
Домашние животные
Кого кошка унесёт первым, если нужно спасать выводок Аудио 
Италия закрывает двери: жесткие ограничения на поездки для туристов
Туризм
Италия закрывает двери: жесткие ограничения на поездки для туристов Аудио 
Мужняя жена и домохозяйка: Филипп Киркоров удивил заявлением о будущем своей дочери Аллы-Виктории
Шоу-бизнес
Мужняя жена и домохозяйка: Филипп Киркоров удивил заявлением о будущем своей дочери Аллы-Виктории Аудио 
Популярное
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена

Разбираемся, чем фритюрница с горячим воздухом лучше микроволновки и наоборот. Узнайте, какой прибор выбрать для своих потребностей на кухне.

Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера
Ошибка, которую совершают почти все: как решить задачу 10 × 10 ÷ 10 + 10 × 10 - 10
Италия закрывает двери: жесткие ограничения на поездки для туристов
Итог Стамбула — был ли ультиматум Киеву? Любовь Степушова Утечка века: Киев сначала сел за стол переговоров, а потом выбросил его в окно Дмитрий Плотников Аномальное потепление захлестнёт регионы России: где будет жарче всего Игорь Буккер
Скрывался целый век: у Земли нашли второй спутник, но он не такой, как Луна
Оно стоило втрое дешевле — и оказалось втрое надёжнее: разоблачаем масла-лидеры
Морской крокодил против большой белой акулы: кто окажется сильнее в схватке
Морской крокодил против большой белой акулы: кто окажется сильнее в схватке
Последние материалы
Первые снимки нового термоядерного комплекса Китая: как это отразится на мировой безопасности
Чудеса на огороде: как правильно применять крапивный настой для роста и плодоношения
Стильная квартира без ремонта: 5 простых и бюджетных решений для обновления интерьера
Двигатели, у которых не может быть поломок: пробеги в 700 тысяч — это ещё не пенсия
Теннисистка Людмила Самсонова: Иногда нужно просто забыть о теннисе и отдохнуть
Кажется, это просто крем. Но попробуй — и забудешь про сыворотки
От 5 до 160 евро: как не промахнуться с выбором пляжа в Греции
Выбросьте кредитку! 5 лайфхаков для тех, кто хочет обставить квартиру за копейки
Плоский живот без зала: два простых упражнения для плоского живота — делаем их, не вставая с кровати
Мария Погребняк не согласилась с призывами Собчак запретить брак до 30 лет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.