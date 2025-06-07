Долгий путь к искусству: как Лолита научилась защищать себя и других — откровения певицы

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лолита Милявская рассказала в личном блоге о своём творческом пути. Оказывается, родители были против того, чтобы она связала жизнь со сценой, поскольку считали, что такой выбор не принесёт ничего, кроме стресса и недосыпаний.

Фото: commons.wikimedia.org by IraNata, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лолита

Когда Лолита объявила, что будет учиться на парикмахера, родители тоже не одобрили это решение, переругались между собой, но в конце концов смирились, однако дальнейшие события сложились по-другому. Лолита начала посещать театральные кружки и в результате всё же поступила в соответствующий институт. Певица благодарна своим преподавателям за то, что они открыли для неё систему Станиславского, по которой она занимается и по сей день.

"И вот я стала артисткой, режиссёром и раздражителем многих зрителей. Я прошла долгий путь и научилась защищать себя, а теперь защищаю молодёжь от нервных срывов после неудачных, на их взгляд, выходов на сцену… Это круговорот! И не нужно быть кровным родственником, чтобы быть семьёй по духу, даже малознакомому человеку!" — заявила Лолита.

Уточнения

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.



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