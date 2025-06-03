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Митя Фомин предсказал покорение Эвереста Боней 13 лет назад

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Шоу-бизнес

Певец Митя Фомин больше десятка лет назад был уверен, что Виктория Боня отправится покорять Эверест.

Модель Виктория Боня
Фото: ВК-аккаунт Виктории Бони is licensed under public doman
Модель Виктория Боня

Виктория Боня разместила в социальных сетях видео 13-летней давности. На кадрах экс-солист группы Hi-Fi рассуждает о характере Виктории.

Он выразил уверенность в том, что если Боне скажут водрузить флаг на Эверест или отправиться прививать морских котиков на Камчатку, она, не раздумывая, поспешит туда.

Звезда "Дома-2" согласилась с аргументами Мити Фомина. Её поразило то, что певец заранее предсказал её увлечение альпинизмом.

"Он глядел в воду?" — задалась вопросом Виктория.

Ранее Виктория Боня рассказала, какую травму она получила, взбираясь на Эверест.

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель, блогер, актриса, спортсмен.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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