Митя Фомин предсказал покорение Эвереста Боней 13 лет назад

Певец Митя Фомин больше десятка лет назад был уверен, что Виктория Боня отправится покорять Эверест.
Виктория Боня разместила в социальных сетях видео 13-летней давности. На кадрах экс-солист группы Hi-Fi рассуждает о характере Виктории.
Он выразил уверенность в том, что если Боне скажут водрузить флаг на Эверест или отправиться прививать морских котиков на Камчатку, она, не раздумывая, поспешит туда.
Звезда "Дома-2" согласилась с аргументами Мити Фомина. Её поразило то, что певец заранее предсказал её увлечение альпинизмом.
"Он глядел в воду?" — задалась вопросом Виктория.
Ранее Виктория Боня рассказала, какую травму она получила, взбираясь на Эверест.
Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель, блогер, актриса, спортсмен.
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