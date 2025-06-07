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Разрушение мифов о декрете: мнение Тины Канделаки шокирует взрослых мам

1:11
Шоу-бизнес

Тина Канделаки порассуждала в личном блоге о том, как декрет и материнство влияют на внутренний мир женщины. По словам Тины, декрет негативно сказывается на женщинах, поскольку у них в этот период нет возможности активно работать и участвовать в жизни общества.

Тина Канделаки
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Тина Канделаки

"В зависимости от того, как мы рожаем, у кого какие изначально физические данные — есть те женщины, которые, что называется, не отходя от станка, как я, есть те, которым нужен декрет — просто физически восстановиться, побыть с ребёнком. Как раз этот промежуток времени, к сожалению, женщину отбрасывает назад, когда она находится с ребёнком", — высказалась знаменитость.

Она уверена, что лучше всего сразу же приступать к работе после родов, однако пользователи Сети раскритиковали её за такое суждение и напомнили о том, что всё не так просто, как кажется.

"Кто по ночам должен к ребёнку вставать, если женщине нужно как минимум выспаться перед рабочим днём? Такое ощущение, что Тина вообще не в курсе этих вещей и кто-то там растил её детей для неё", — написали россиянки.

Уточнения

Тинати́н Ги́виевна (Ти́на) Кандела́ки (груз. თინათინ (თინა) გივის ასული კანდელაკი; род. 10 ноября 1975, Тбилиси, Грузинская ССР, СССР) — российская журналистка, телеведущая, продюсер, общественный деятель.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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