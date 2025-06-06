Май Абрикосов отверг мир шоу-бизнеса и устроился на неожиданную работу: что его заставило стать отшельником?

У всех звёзд "Дома-2" по-разному сложилась жизнь, но самый неожиданный выбор сделал Май Абрикосов. Он полностью отказался от светской жизни и стал жить в родном селе в Воронежской области.
Абрикосов занимается хозяйством в своём огороде. Особое внимание он уделяет смородине. Что касается работы, Абрикосов зарегистрировал ИП и стал руководителем небольшой клининговой компании.
Май объяснил такие перемены в жизни тем, что публичность — это не для него. Во время своего участия в "Доме-2" он испытывал постоянный стресс и заработал множество неврозов, от которых теперь исцеляется тишиной и покоем. Кроме того, Абрикосов говорил, что ему не нравится поведение Ольги Бузовой.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
«Дом-2» — российское реалити-шоу, выходящее на телеканале «Ю» с 19 апреля 2021 года.
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