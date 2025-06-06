Ксения Собчак предлагает запретить мужчинам до 30 лет жениться — она привела весомый аргумент

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак побеседовала с Ваней Дмитриенко в одном из выпусков шоу "Осторожно: Собчак" и высказала своё мнение о том, как возраст влияет на отношения между супругами. Собчак не просто против ранних браков: она считает, что было бы правильно и вовсе на законодательном уровне запретить мужчинам жениться до 30 лет.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ксения Собчак

Ксения объяснила свои слова тем, что, по её мнению, до 30 лет мужчины похожи скорее на детей, чем на взрослых людей, готовых к серьёзным отношениям.

"Честно, я так правда считаю, что мужчинам до 30 лет, в принципе, законодательно нужно запрещать жениться. Ну просто потому что мужчина до 30 лет — он ещё мальчик, он в принципе не готов к отношениям. Ну, это на мой взгляд", — таким мнением поделилась она.

Дмитриенко ответил, что для него играет роль не столько возраст, сколько симпатия или её отсутствие. Ваня отметил, что может быть только с той девушкой, к которой испытывает сильные чувства.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.



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