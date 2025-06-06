Ксения Собчак предлагает запретить мужчинам до 30 лет жениться — она привела весомый аргумент

Ксения Собчак побеседовала с Ваней Дмитриенко в одном из выпусков шоу "Осторожно: Собчак" и высказала своё мнение о том, как возраст влияет на отношения между супругами. Собчак не просто против ранних браков: она считает, что было бы правильно и вовсе на законодательном уровне запретить мужчинам жениться до 30 лет.
Ксения объяснила свои слова тем, что, по её мнению, до 30 лет мужчины похожи скорее на детей, чем на взрослых людей, готовых к серьёзным отношениям.
"Честно, я так правда считаю, что мужчинам до 30 лет, в принципе, законодательно нужно запрещать жениться. Ну просто потому что мужчина до 30 лет — он ещё мальчик, он в принципе не готов к отношениям. Ну, это на мой взгляд", — таким мнением поделилась она.
Дмитриенко ответил, что для него играет роль не столько возраст, сколько симпатия или её отсутствие. Ваня отметил, что может быть только с той девушкой, к которой испытывает сильные чувства.
Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.
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