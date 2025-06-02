Один краше другого: Барановская показала старшего сына от футболиста Аршавина

Телеведущая Юлия Барановская устроила фотосессию со старшим сыном Артёмом.
Юлия Барановская опубликовала в социальных сетях кадры, на которых позирует со старшим сыном от футболиста Андрея Аршавина.
"Когда твой сын серьёзнее тебя", — написала Юлия под видео и призвала любить своих наследников.
Звезда ТВ облачилась в светло-жёлтый костюм с шортами, а Артём попозировал в светло-бежевом костюме
Подписчики Барановской в очередной раз поразились тому, как Артём похож на отца.
"Я думала это Андрей. Копия отца",
"Какие красивые дети, один краше другого", — писали фолловеры аод постом звезды.
У Юлии Барановской трое наследников: 24-летний Артём, 17-летняя Яна и 12-летний Арсений.
Ранее Юлия Барановская показала младшего сына Арсения.
Ю́лия Генна́дьевна Барано́вская (род. 3 июня 1980, Ленинград) — российская радио- и телеведущая.
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