Хочу всё и сразу: Наталья Штурм похвасталась трёхэтажным домом в Подмосковье

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Певица Наталья Штурм рассказала, на каких условиях приобрела особняк в Московской области.

Фото: Инстаграм Натальи Штурм is licensed under public doman Певица Наталья Штурм

Наталья Штурм купила трехэтажный дом в Подмосковье. Шикарная недвижимость включает пять спален, три санузла, гардеробные, рабочий кабинет, большую кухню, прачечную, баню и собственный тренажёрный зал.

Исполнительница хита "Школьный роман" объяснила, что сумела купить роскошный особняк без кредитов и посредничества банка.

"Я не умею быть должной, мне дискомфортно. Искала дом для всей семьи, чтобы дружно жили все вместе с дочкой и двумя внуками", — цитирует слова Натальи "СтарХит".

Певица похвасталась тем, что дом приобрела сразу с ремонтом и мебелью, так как не настроена ждать долгих ремонтных работ.

"Хочу всё и сразу!" — рассказала звезда.

Штурм призналась, что ожидала, что получит дом в подарок, но так как не дождалась этого, решила самостоятельно исполнить свою мечту.

Уточнения

Ната́лья Ю́рьевна Штурм (род. 28 июня 1966, Москва, СССР) — российская певица, писательница и фотомодель; наиболее известна как исполнительница песни «Школьный роман». Заслуженная артистка Автономной Республики Крым (2001).



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