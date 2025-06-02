Светлана Бондарчук объяснила, почему страдала в браке с Фёдором Бондарчуком

Актриса и телеведущая Светлана Бондарчук поведала, почему брак с Фёдором Бондарчуком был для неё тяжёлым.
Светлана Бондарчук пожаловалась на то, как непросто ей было жить со знаменитым супругом. Она отметила, что её собственные достижения меркли рядом с популярным мужем.
Актриса вспомнила, что была известна в узких кругах.
"Когда ты идешь дальше и становишься больше, то там дальше начинается осуждение. Прилетало и прилетает, как ни парадоксально, по сей день", — призналась Светлана в своём шоу "Света вокруг света".
Она отметила, что ей периодически напоминают о прошлом в форме откровенного хейта.
Ранее сообщалось, с чем актриса Паулина Андреева осталась после развода с Фёдором Бондарчуком.
Фёдор Серге́евич Бондарчу́к (род. 9 мая 1967, Москва, СССР) — советский и российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, режиссёр и продюсер кино и телевидения, телеведущий, ресторатор и клипмейкер.
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