Светлана Бондарчук объяснила, почему страдала в браке с Фёдором Бондарчуком

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса и телеведущая Светлана Бондарчук поведала, почему брак с Фёдором Бондарчуком был для неё тяжёлым.

Фото: ВК-аккаунт Светланы Бондарчук is licensed under public doman Актриса Светлана Бондарчук

Светлана Бондарчук пожаловалась на то, как непросто ей было жить со знаменитым супругом. Она отметила, что её собственные достижения меркли рядом с популярным мужем.

Актриса вспомнила, что была известна в узких кругах.

"Когда ты идешь дальше и становишься больше, то там дальше начинается осуждение. Прилетало и прилетает, как ни парадоксально, по сей день", — призналась Светлана в своём шоу "Света вокруг света".

Она отметила, что ей периодически напоминают о прошлом в форме откровенного хейта.

Ранее сообщалось, с чем актриса Паулина Андреева осталась после развода с Фёдором Бондарчуком.

Уточнения

Фёдор Серге́евич Бондарчу́к (род. 9 мая 1967, Москва, СССР) — советский и российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, режиссёр и продюсер кино и телевидения, телеведущий, ресторатор и клипмейкер.



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