Экстрасенсы не помогли: невеста Лепса попала в больницу после шоу в Марокко

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Невеста Григория Лепса Аврора Киба оказалась в больнице с переохлаждением после съемок шоу "Мастер игры" в Марокко. Как сообщила сама Киба в социальных сетях, она не ожидала таких низких температур в Африке, из-за чего серьезно заболела и провела неделю на лечении.

Фото: commons.wikimedia by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Григорий Лепс

По словам Авроры, все участники шоу рассчитывали на теплую погоду, но вместо этого столкнулись с неожиданным холодом.

Она с иронией отметила, что взятая из Лондона куртка, предназначенная для московской погоды, неожиданно пригодилась в Марокко.

Также Киба выразила разочарование по поводу экстрасенсорных способностей некоторых участников проекта. Она призналась, что так и не увидела доказательств их сверхспособностей, поскольку, по ее мнению, они не смогли помочь своей команде во время съемок.

Аврора добавила, что ей было непонятно, почему медиумы не использовали свои заявленные способности для помощи команде.

Уточнения

«Мастер игры» — российское психологическое реалити-шоу на ТНТ, участники которого соревнуются в искусстве плести интриги. Адаптация международной франшизы The Traitors.



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