Орбакайте рассекретила место жительства Аллы Пугачëвой

Певица Кристина Орбакайте рассказала, где сейчас проживает Алла Пугачёва.
Кристина Орбакайте опубликовала кадры со своего концертного тура по Европе. Певица назвала май 2025 года волшебным.
"Мой европейский тур с шоу "The Best" начался в Лимасоле, где живёт сейчас моя мама, а закончился 31 мая в Вильнюсе, где живёт мой папа", — написала под кадрами дочь Примадонны.
Орбакайте поблагодарила своих поклонников за теплые приёмы в европейских городах.
"Спасибо всем нашим любимым зрителям и моей замечательной международной команде", — отметила знаменитость.
Ранее сообщалось, что власти Латвии запретили въезд Кристины Орбакайте в страну.
Лимасо́л или Лемесо́с (греч. Λεμεσός [lemeˈsos], тур. Leymosun [леймосун], англ. Limassol [ˈlɪməsɒl]), — город на юге Кипра, второй по величине город страны, крупный экономический, культурный и финансовый центр.
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