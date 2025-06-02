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Орбакайте рассекретила место жительства Аллы Пугачëвой

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Шоу-бизнес

Певица Кристина Орбакайте рассказала, где сейчас проживает Алла Пугачёва.

Певица Кристина Орбакайте с мужем и отцом
Фото: Инстаграм Кристины Орбакайте is licensed under public doman
Певица Кристина Орбакайте с мужем и отцом

Кристина Орбакайте опубликовала кадры со своего концертного тура по Европе. Певица назвала май 2025 года волшебным.

"Мой европейский тур с шоу "The Best" начался в Лимасоле, где живёт сейчас моя мама, а закончился 31 мая в Вильнюсе, где живёт мой папа", — написала под кадрами дочь Примадонны.

Орбакайте поблагодарила своих поклонников за теплые приёмы в европейских городах.

"Спасибо всем нашим любимым зрителям и моей замечательной международной команде", — отметила знаменитость.

Ранее сообщалось, что власти Латвии запретили въезд Кристины Орбакайте в страну.

Уточнения

Лимасо́л или Лемесо́с (греч. Λεμεσός [lemeˈsos], тур. Leymosun [леймосун], англ. Limassol [ˈlɪməsɒl]), — город на юге Кипра, второй по величине город страны, крупный экономический, культурный и финансовый центр. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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