Кремень: Собчак оценила кольцо женившегося Алексея Воробьёва

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Ксения Собчак рассмотрела обручальное кольцо попрощавшегося с холостой жизнью Алексея Воробьёва.

Фото: ВК-аккаунт Алексея Воробьёва is licensed under public doman Актёр Алексей Воробьёв

Ксения Собчак не прошла мимо новости о женитьбе самого завидного холостяка российского шоу-бизнеса Алексея Воробьёва.

Ксения Собчак и Алексей Воробьёв оказались в одной гримёрке. Журналистка попросила артиста показать ей кольцо на пальце после того, как Воробьёв публично признался, что женат. Он в свою очередь попросил Ксению показать её объёмный браслет на руке.

"Ни одного лишнего слова про свадьбу — кремень", — написала журналистка, которая надеялась выведать у артиста подробности его бракосочетания.

Ранее сообщалось, что Алексея Воробьёва увидели целующегося с красоткой на Патриках. По слухам избранницей актёра стала актриса Аида Гарифуллина.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.



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