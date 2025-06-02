Берегите эти глаза: Муцениеце опубликовала фото с сыном Тимофеем

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Агата Муцениеце разместила в соцсетях снимок с сыном Тимофеем, который живёт с отцом, актёром Павлом Прилучным.

Фото: Инстаграм Агаты Муцениеце is licensed under public doman Актриса Агата Муцениеце с сыном и дочкой

Агата Муцениеце разместила в соцсетях фото с 12-летним сыном Тимофеем от Павла Прилучного. На снимке мама и сын задорно играют в приставку, сидя на постели. На втором фото Агата запечатлена с дочкой Мией.

"С днём защиты детей. Берегите эти глаза, полные доверия и любви", — написала звезда под снимками из семейного архива.

Адвокат Павла Прилучного заявляла, что Агата Муцениеце не ищет встречи с сыном и якобы равнодушна к жизни мальчика.

Подписчики актрисы уверены, сто Агата скучает по наследнику. Фолловеры выражают полное сочувствие звезде сериала "Закрытая школа".

Ранее музыкант Пётр Дранга показал, как весело проводит время с дочерью Агаты Муцениеце.

Уточнения

Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига, Латвийская ССР, СССР) — латвийская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.