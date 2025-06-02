Рэпера Tyga ограбили в Москве прямо на выступлении музыканта из США

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рэпер Tyga чуть было не лишился дорогого ювелирного украшения во время своего выступления в Москве.

Фото: ВК-аккаунт рэпера Tyga is licensed under public doman Рэпер Tyga

Рэпер Tyga ждало непростое испытание в столице России. Артист едва не остался без своего перстня. Украшение стянули с руки музыканта из США прямо во время его выступления на сцене. Такой трюк проделал с артистом один из его российских поклонников.

Сообщается, что перстень вернули владельцу. После концерта Tyga в подавленном состоянии побеседовал со звездой "Дома-2" Марго Овсянниковой, которая представилась артисту, как очень популярная персона в России.

Рэпер посетовал на то, что в этот раз к нему на концерт пришло гораздо меньше людей, чем он ожидал. Tyga выглядел расстроенным и растерянным.

Марго напомнила иностранной звезде, что отношения между США и Россией налаживаются.

11 июля 2019 года американский рэпер Tyga выступал с концертом в Москве в зале Arena by Soho Family.

Уточнения

Майкл Рэй Нгуе́н-Сти́венсон (англ. Michael Ray Nguyen-Stevenson; род. 19 ноября 1989, Комптон, Калифорния), более известный под сценическим именем Tyga — американский рэпер и автор песен.



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