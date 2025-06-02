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Ограбленный в Москве рэпер Tyga согласился записать трек с Марго Овсянниковой

0:57
Шоу-бизнес

Ограбленный на концерте в Москве рэпер Tyga сдался под напором звезды "Дома-2" Марго Овсянниковой.

Рэпер Tyga
Фото: ВК-аккаунт рэпера Tyga is licensed under public doman
Рэпер Tyga

Выпускница "Дома-2" Марго Овсянникова припёрла к стенке рэпера Tyga, у которого состоялся концерт в столице России. Совершенно растерянный музыкант обреченно выслушивал предложение звезды телестройки записать с ним совместный трек.

Овсянникова представилась американскому артисту как очень популярная персона в России.

Рэпер согласился на предложение о совместном творчестве, попросив Марго связаться с его менеджером.

Овсянникова подарила музыканту из США свитер с картинами Казимира Малевича. Она поинтересовалась, знает ли рэпер знаменитого русского художника. Tyga уклончиво ответил, что может быть.

Ранее музыкант остался без дорого перстня, который сняли с его руки прямо на концерте в Москве.

Уточнения

Майкл Рэй Нгуе́н-Сти́венсон (англ. Michael Ray Nguyen-Stevenson; род. 19 ноября 1989, Комптон, Калифорния), более известный под сценическим именем Tyga — американский рэпер и автор песен. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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