Мушкетёр с дедовскими привычками: Анфиса Чехова раскрыла особенности характера своего возлюбленного

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анфиса Чехова счастлива со своим новым возлюбленным Александром Златопольским. Знаменитость рассказала о его характере и привычках. Анфиса в восторге от благородства и галантности своего избранника и сравнила его с мушкетёром.

Фото: commons.wikimedia.org by Bff, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Фиалка

"Шпагу достаёт регулярно. Или вы о чём? Он такой благородный! Он воспитан на фильме "Три мушкетёра", любит слушать Боярского", — рассказала Чехова в шоу "Ты не поверишь!" на НТВ.

Она старше Златопольского на четыре года, однако по ощущениям всё ровно наоборот: Анфисе кажется, что это он старше. Она даже сравнила его с дедом.

"Иногда мне кажется, что я с дедом встречаюсь. У него такие привычки дедовские иногда бывают! Он бабушкой и дедушкой воспитывался, поэтому воспитание наложило отпечаток. Он несовременный", — разоткровенничалась телеведущая.

Однако, хоть сама Анфиса более современная, это не стало помехой в их отношениях. Им легко, хорошо и радостно вместе, они обожают друг друга, и Златопольский часто балует Чехову подарками и не жалеет на неё никаких денег.

Уточнения

Анфи́са Александровна Че́хова (имя при рождении Александра Александровна Корчунова; род. 21 декабря 1977, Москва, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса. Вела до 2014 года передачу «Давай поженимся» на канале «Интер» и телевизионное шоу «Как выйти замуж» на украинском канале СТБ.



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