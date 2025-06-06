Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Миф развеян: почему оливки не спасают сердце, а могут навредить
Картофельная пицца с анчоусами и каперсами: оригинально, сытно и неожиданно вкусно
Как выбрать чемодан, который понравится и вам, и авиакомпаниям
Икарус-280: советский любимец среди сочленённых автобусов
Российские туристы выдохнули: Таиланд не изменит правила въезда в 2025 году – детали
Меньше тона, больше сияния: секреты лёгкого макияжа в зрелом возрасте
Антарктида удивила снова: гигантская структура, которая не может быть природной
Спустя 12 лет она вернулась: сова нашла то самое дерево, где родилась
Хитрость, которую знали ещё бабушки: клубника растёт, как на дрожжах

Мушкетёр с дедовскими привычками: Анфиса Чехова раскрыла особенности характера своего возлюбленного

1:13
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова счастлива со своим новым возлюбленным Александром Златопольским. Знаменитость рассказала о его характере и привычках. Анфиса в восторге от благородства и галантности своего избранника и сравнила его с мушкетёром.

Фиалка
Фото: commons.wikimedia.org by Bff, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Фиалка

"Шпагу достаёт регулярно. Или вы о чём? Он такой благородный! Он воспитан на фильме "Три мушкетёра", любит слушать Боярского", — рассказала Чехова в шоу "Ты не поверишь!" на НТВ.

Она старше Златопольского на четыре года, однако по ощущениям всё ровно наоборот: Анфисе кажется, что это он старше. Она даже сравнила его с дедом.

"Иногда мне кажется, что я с дедом встречаюсь. У него такие привычки дедовские иногда бывают! Он бабушкой и дедушкой воспитывался, поэтому воспитание наложило отпечаток. Он несовременный", — разоткровенничалась телеведущая.

Однако, хоть сама Анфиса более современная, это не стало помехой в их отношениях. Им легко, хорошо и радостно вместе, они обожают друг друга, и Златопольский часто балует Чехову подарками и не жалеет на неё никаких денег.

Уточнения

Анфи́са Александровна Че́хова (имя при рождении Александра Александровна Корчунова; род. 21 декабря 1977, Москва, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса. Вела до 2014 года передачу «Давай поженимся» на канале «Интер» и телевизионное шоу «Как выйти замуж» на украинском канале СТБ.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Почему россияне массово пересаживаются на дизельные автомобили
Авто
Почему россияне массово пересаживаются на дизельные автомобили Аудио 
Змея на огороде? Есть способ выгнать её, не приближаясь
Садоводство, цветоводство
Змея на огороде? Есть способ выгнать её, не приближаясь Аудио 
Полили — и как будто заменили растение: жёлтый лук ожил за пару дней
Садоводство, цветоводство
Полили — и как будто заменили растение: жёлтый лук ожил за пару дней Аудио 
Популярное
ГИБДД висит на хвосте без сирены — это ловушка: разбираемся, как не попасться

Если за вами едет машина ДПС — это не всегда сигнал тревоги. Рассказываем, как вести себя спокойно, не нарушая правил и своих прав.

ГИБДД висит на хвосте без сирены — это ловушка: разбираемся, как не попасться
Катастрофа, о которой молчит история: на дне Чёрного моря нашли города древних
Катастрофа, о которой молчит история: на дне Чёрного моря нашли города древних
Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня
Они выделяют яд: cрочно выбросьте эти 6 вещей из дома
Сводка с фронта: в медиабригаду ВСУ срочно требуется свежее мясо, наступление ВС РФ на Сумы Дмитрий Плотников Все застыли в ожидании ответа Путина за диверсии и теракты ВСУ Любовь Степушова Финансирование по-американски: терроризм, революции и бюджетный откат Юрий Бочаров
Эти машины ломаются реже всех: названы самые надёжные авто 2025
Полили — и как будто заменили растение: жёлтый лук ожил за пару дней
Почему россияне массово пересаживаются на дизельные автомобили
Почему россияне массово пересаживаются на дизельные автомобили
Последние материалы
Картофельная пицца с анчоусами и каперсами: оригинально, сытно и неожиданно вкусно
Мушкетёр с дедовскими привычками: Анфиса Чехова раскрыла особенности характера своего возлюбленного
Как выбрать чемодан, который понравится и вам, и авиакомпаниям
Икарус-280: советский любимец среди сочленённых автобусов
Российские туристы выдохнули: Таиланд не изменит правила въезда в 2025 году – детали
Меньше тона, больше сияния: секреты лёгкого макияжа в зрелом возрасте
Антарктида удивила снова: гигантская структура, которая не может быть природной
Спустя 12 лет она вернулась: сова нашла то самое дерево, где родилась
Хитрость, которую знали ещё бабушки: клубника растёт, как на дрожжах
Разбил фару — плачь в салоне: как выросли цены на запчасти к иномаркам в мае
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.