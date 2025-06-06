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Поклонникам Юры Борисова лучше закрыть уши: вот что Николай Цискаридзе сказал об Аноре

1:07
Шоу-бизнес

Ещё совсем недавно на весь мир прогремел фильм "Анора", вызвав восторг многих зрителей, однако Николай Цискаридзе не станет восхищаться каким-либо фильмом лишь потому, что тот получил престижную премию. Артист балета уверен что "Анора" — крайне неудачный фильм.

Николай Цискаридзе
Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Николай Цискаридзе

Цискаридзе сожалеет, что премия "Оскар", которую когда-то давали действительно выдающимся работам, теперь уже не та.

"Абсолютная пошлость. Просто стыдно, что такая уважаемая кинопремия опустилась до такой чуши и даёт за такую бездарность номинации, тем более — награды. Говорят, что это — актёрская игра. А что тогда говорить о Дастине Хоффмане, Мерил Стрип, о Вивьен Ли, о Марлоне Брандо, о Бетт Дэвис и так далее… Что тогда о них говорить, если вот это считается актёрским мастерством? Это даже обсуждать стыдно", — заявил Николай Цискаридзе в интервью Лауре Джугелии.

Он добавил, что ему обидно, что множество куда более достойных фильмов так и остались в тени и не были номинированы на "Оскар".

Уточнения

Никола́й Макси́мович Цискари́дзе (груз. ნიკოლოზ მაქსიმეს ძე ცისკარიძე); род. 31 декабря 1973, Тбилиси) — российский артист балета и педагог, премьер Большого театра в 1992—2013 годах.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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