Анна Семенович в Турции: как звезда превратила дождь в отпуск своей мечты

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анна Семенович рассказала, что в её мировоззрении произошли перемены, и сравнила свою реакцию на одну и ту же ситуацию сейчас и в прошлом.

Фото: commons.wikimedia.org by Svetlana Stp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Анна Семенович

Много лет назад Семенович полетела со своим тогдашним возлюбленным на отдых в Турцию, но купаться и греться на солнышке у них, вопреки ожиданиям, не оказалось возможности из-за холодной погоды и дождей. Тогда Семенович страшно расстраивалась и считала свой отпуск пропавшим.

"И все 12 дней шёл просто проливной дождь стеной, невозможно было выйти из номера. Мы бегали под зонтами в каких-то куртках, а летели, думали, жара будет 40 градусов. Я тогда рыдала каждый день, мы ругались, потому что я обвиняла его", — приводит слова Семенович "7Дней".

Сейчас певица столкнулась с такой же ситуацией, но отнеслась к ней с куда большим оптимизмом. Хоть Анна и не может насладиться летними радостями, она видит в дожде особую романтику.

"И вот то, что даже сегодня дождь и холодно, в этом тоже есть своя прелесть: можно выспаться, можно помедитировать, можно побыть с самим собой в тишине. И, кстати, под дождь очень хорошо отдыхают нервы, так что я такая умиротворённая!" — сообщила она.

Уточнения

А́нна Григо́рьевна Семено́вич (род. 1 марта 1980, Москва, СССР) — российская актриса, эстрадная певица, мастер спорта России международного класса, фигуристка, теле- и радиоведущая.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.