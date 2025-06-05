Маргарита Симоньян раскрыла главную причину, почему она продолжает работать — это не деньги и не карьера

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян призналась, что она уже давно могла бы уйти с работы и не делает этого лишь по одной причине.

Фото: council.gov.ru by Пресс-служба Совета Федерации РФ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Маргарита Симоньян

Симоньян не позволяет себе оставить работу, поскольку в стране сложная ситуация. Журналистка уверена, что сейчас не время для отдыха, хотя она считает, что добилась всего, чего смогла, и уже не стремится к дальнейшему карьерному росту. Прежде чем уволиться, Маргарита хочет дождаться, когда завершится спецоперация.

"Я вам признаюсь честно, если бы в нашей стране сейчас не была такая сложная, серьёзная, требующая полной отдачи ситуация, если бы не СВО, если бы мы не воевали со всем НАТО, вы видите, что происходит сегодня, когда взорваны мосты, атакованы объекты наши, в том числе в Сибири, если бы не это всё, я бы ушла с работы", — приводит слова Симоньян РИА Новости.

Уточнения

Маргари́та Симо́новна Симонья́н (род. 6 апреля 1980, Краснодар, РСФСР, СССР) — российская журналистка, теле- и радиоведущая, медиаменеджер, главный редактор и сценаристка.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.