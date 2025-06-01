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Имплант, диабет и сепсис: шокирующие детали болезни Киркорова

1:46
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров, один из самых ярких артистов российской сцены, оказался в больнице в тяжёлом состоянии. Как утверждают СМИ, под угрозой — не только его здоровье, но и конечность. Всё указывает на возможные осложнения от диабета, который певец долго скрывал от публики.

Philipp Kirkorov at Christmas Song of the Year 2015
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Philipp Kirkorov at Christmas Song of the Year 2015

Первыми тревожными звонками стало его неожиданное отсутствие на важном концерте в Кремле, где артист должен был лично выступить. Для Киркорова это беспрецедентный случай, который моментально вызвал волну слухов.

Пресс-секретарь Екатерина Успенская заявила, что лечение продлится дольше, чем рассчитывали, и призвала не верить домыслам. Но по данным источников News.ru, ситуация куда серьёзнее: Киркоров действительно в больнице, и его состояние "очень тяжёлое".

По словам бывшего продюсера Леонида Дзюника, Киркоров много лет страдает от диабета и принимает препарат американского производства, вызывающий побочные эффекты: от потери зрения до повреждения почек и нервной системы.

Стресс из-за смерти отца, череда пластических операций, татуировки, нарушения режима — всё это, по мнению близких, подорвало иммунитет певца.

Дополнительный удар — ожог руки, полученный во время эффектного появления на концерте в "горящей куртке". Медики диагностировали бурсит, а врачи уже говорят о риске сепсиса. При сочетании с диабетом — это может обернуться ампутацией.

Певица Любовь Успенская уверена: это — финальный аккорд. Она обвинила в случившемся увлечение Киркорова пластикой и даже предположила, что у певца мог разорваться имплантат.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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