Шаман захотел жениться на Мизулиной: свадьба будет летом

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певец Шаман (Ярослав Дронов) в юмористической форме объявил о планах жениться на Екатерине Мизулиной, главе Лиги безопасного интернета.

Фото: Telegram / Екатерина Мизулина is licensed under Public domain SHAMAN и Мизулина

Пара, подтвердившая отношения в марте 2025 года во время сольного концерта певца, теперь, по словам артиста, якобы готовится к летней свадьбе.

Музыкант и исполнитель хита "Я – русский!" объяснил необычную публичность романа: «Мы медийные лица — скрыть иголку в стоге сена невозможно. Поэтому 9 марта я сделал предложение встречаться при всех, избегая сплетен». Этот жест стал уникальным для шоу-бизнеса, где статус отношений редко объявляют церемониально.

Отвечая на вопрос о возможном бракосочетании артист процитировал шутку Григория Лепса о сроках.

«Свадьба будет летом, не знаю какого года, но будет летом», – отметил он в программе «Центральное телевидение» на телеканале НТВ.

Напомним, Ярослав Дронов был женат дважды. От первого брака у него подрастает дочь.

Уточнения

Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, РСФСР, СССР) — российский певец, композитор и автор песен.



Екатери́на Миха́йловна Мизу́лина (род. 1 сентября 1984, Ярославль) — российская общественная деятельница.



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