Тайна исчезнувших пальто принцессы Дианы: почему их никогда не продают на аукционах

Принцесса Диана навсегда изменила судьбу своих легендарных пальто: они никогда не попадали на аукционы, потому что она лично раздавала их бездомным.
Как пишет People, причина такого явления очень трогательная, а также демонстрирует щедрость экс-супруги короля Карла III.
"В лютый холод января-февраля её дворецкий объезжал Лондон, отыскивая людей на улицах — Диана вручала им свои шерстяные и кашемировые пальто", — признался Мартин Нолан (Julien's Auctions).
Эта необычная деталь — часть выставки "Стиль принцессы Дианы и королевская коллекция", где представлены 300 предметов. Среди них — вечернее платье Catherine Walker 1986 года с вышитыми соколами, проданное ею самой за 3 млн долларов для благотворительности за 2 месяца до гибели.
Но главная звезда — сумка Lady Dior: прототип, подаренный Диане в 1995-м, взлетевший в цене до 40 тыс. долларов.
"Её пальто стали невидимым музеем доброты", — резюмирует Нолан.
Диана принцесса Уэльская (англ. Diana, Princess of Wales, урождённая Диана Фрэнсис Спенсер (англ. Diana Frances Spencer), также известная как принцесса Диана, леди Диана или леди Ди; 1 июля 1961[…], Сандрингемский дворец, Сандрингем, Норфолк, Восточная Англия, Англия, Великобритания — 31 августа 1997[…], XIII округ Парижа, XIII округ Парижа, Франция[…]) — член Британской королевской семьи, первая жена Чарльза, принца Уэльского (с 8 сентября 2022 года — короля Великобритании Карла III), мать Уильяма, принца Уэльского и принца Гарри, герцога Сассекского.
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