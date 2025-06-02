Королевская драма на свадьбе Гарри и Меган: что скрывала Елизавета II?

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За кулисами свадьбы принца Гарри и Меган Маркл в 2018 году разыгралась мини-драма с королевским юмором.

Фото: commons.wikimedia.org by UK Home Office, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Елизавета II

Фотограф Алекс Любомирски, нервничая перед съёмкой монархов, извинился за задержку: "Ваше Величество, потребуется пять минут". Ответ 92-летней Елизаветы II стал легендой:

"Беспокойтесь не обо мне" — сухо парировала королева, намёкая на характер принца Филиппа.

По воспоминаниям биографов, герцог Эдинбургский терпеть не мог ожидание: однажды даже выругался в камеру. Любомирски признался, что Гарри заранее предупредил: "Дедушка с бабушкой ненавидят фотосессии — если замешкаешься, они просто уйдут".

Инцидент раскрыт к семилетию союза пары в TikTok фотографа. На церемонии, которую смотрели миллионы зрителей, королева мастерски разрядила обстановку фирменной иронией.

Уточнения

Принц Генри герцог Сассекский (англ. Prince Henry, Duke of Sussex; род. 15 сентября 1984, Паддингтон, Лондон, Великобритания), полное имя — Генри Чарльз Альберт Дэвид (англ. Henry Charles Albert David) — член британской королевской семьи, Младший сын короля Карла III и принцессы Дианы, брат принца Уильяма.



Елизаве́та II (англ. Elizabeth II), полное имя — Эли́забет Алекса́ндра Мэ́ри (англ. Elizabeth Alexandra Mary; 21 апреля 1926, Мейфэр, Большой Лондон, Англия — 8 сентября 2022, замок Балморал, Абердиншир, Шотландия) — королева Великобритании и Северной Ирландии и королевств Содружества из Виндзорской династии, верховный главнокомандующий вооружёнными силами Великобритании, верховный правитель Церкви Англии, глава Содружества наций с 6 февраля 1952 и до своей смерти 8 сентября 2022 года.



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