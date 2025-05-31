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Праздничный момент: Алексей Воробьёв объявил о своей свадьбе на дне рождения пиарщицы

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Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Алексей Воробьёв поставил точку в интриге вокруг своего изменившегося семейного статуса.

Алексей Воробьёв
Фото: commons.wikimedia.org by ООО "ЮРППЦ", https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алексей Воробьёв

На дне рождения пиарщицы Марины Ермошкиной артист публично признался, что связал себя узами брака.

"Не ждите от меня большего — я женат", — отметил музыкант, засветивший обручальное кольцо.

По данным Super.ru, избранницей певца стала всемирно известная оперная дива Аида Гарифуллина, лауреат премии Grammy.

Инсайдеры утверждают, что пара тайно расписалась в московском ЗАГСе ещё в апреле. Алексей долго скрывал отношения, но после слухов от 15 мая (когда он появился с обручальным кольцом) решил раскрыть правду.

Недавно в Сети появилось видео, как новоиспечённые супруги целуются в центре Москвы во время ужина в ресторане.

Уточнения

Алексе́й Влади́мирович Воробьёв известен также как Alex Sparrow (род. 19 января 1988, Тула, СССР) — российский актёр кино и дубляжа, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, кинокомпозитор, монтажёр, певец, музыкант и телеведущий. 

Аи́да Эми́левна Гарифу́ллина (тат. Аида Эмил кызы Гарифуллина; род. 30 сентября 1987, Казань) — российская оперная певица (сопрано). 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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