Праздничный момент: Алексей Воробьёв объявил о своей свадьбе на дне рождения пиарщицы

Алексей Воробьёв поставил точку в интриге вокруг своего изменившегося семейного статуса.
На дне рождения пиарщицы Марины Ермошкиной артист публично признался, что связал себя узами брака.
"Не ждите от меня большего — я женат", — отметил музыкант, засветивший обручальное кольцо.
По данным Super.ru, избранницей певца стала всемирно известная оперная дива Аида Гарифуллина, лауреат премии Grammy.
Инсайдеры утверждают, что пара тайно расписалась в московском ЗАГСе ещё в апреле. Алексей долго скрывал отношения, но после слухов от 15 мая (когда он появился с обручальным кольцом) решил раскрыть правду.
Недавно в Сети появилось видео, как новоиспечённые супруги целуются в центре Москвы во время ужина в ресторане.
Алексе́й Влади́мирович Воробьёв известен также как Alex Sparrow (род. 19 января 1988, Тула, СССР) — российский актёр кино и дубляжа, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, кинокомпозитор, монтажёр, певец, музыкант и телеведущий.
Аи́да Эми́левна Гарифу́ллина (тат. Аида Эмил кызы Гарифуллина; род. 30 сентября 1987, Казань) — российская оперная певица (сопрано).
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