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Кто станет первым? ДиКаприо спешит к алтарю, пока Купер мечтает о свадьбе

1:01
Шоу-бизнес » Зарубежный

Леонардо ДиКаприо впервые за карьеру холостяка решился на брак: после двух лет отношений с 26-летней моделью Витторией Черетти актёр ускорил планы на свадьбу.

Леонардо Ди Каприо
Фото: ipernity.com by Siebbi, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Леонардо Ди Каприо

Знаковый шаг разрушает его "закон 25" — негласное правило не встречаться с женщинами старше 25 лет.

Инсайдеры связывают спешку с противостоянием Брэдли Купера, чьи отношения с Джиджи Хадид (бывшей пассией ДиКаприо) также близки к браку.

"Лео слышал слухи о свадьбе Брэдли и Джиджи. Для него важно стать мужем первым", — цитирует источник Page Six.

Конфликт звёзд начался на фоне романа Хадид и Купера, после того как модель рассталась с ДиКаприо в 2022 году, обвинив его в "использовании".

Несмотря на спорные мотивы, друзья актёра подтверждают: его чувства к Черетти искренни, а разговоры о семье — беспрецедентны за 30 лет карьеры.

Уточнения

Леона́рдо Вильге́льм Ди Ка́прио (англ. Leonardo Wilhelm DiCaprio; род. 11 ноября 1974, Лос-Анджелес, США) — американский актёр и кинопродюсер.
 

Брэ́дли Чарльз Ку́пер (англ. Bradley Charles Cooper; род. 5 января 1975, Абингтон, Пенсильвания, США) — американский актёр и режиссёр.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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