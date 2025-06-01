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Хелен Миррен и табу Голливуда: какой отказ в 20 лет определил судьбу звезды Екатерины Великой

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Шоу-бизнес » Зарубежный

Хелен Миррен, обладательница "Оскара" и звезда сериалов "Екатерина Великая" и "Королева", вспомнила жёсткое давление Голливуда в начале карьеры.

Хелен Миррен
Фото: commons.wikimedia.org by Harald Krichel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Хелен Миррен

В 1970-х продюсеры требовали от 20-летней актрисы ринопластику, обещая: "Без операции ролей не будет!".

Миррен, чья естественная красота позже стала её визитной карточкой, назвала этот эпизод поворотным.

"Я отказалась. Не хотела быть "красивой актрисой" — выбрала путь не куклы, а художника", — подчеркнула она в интервью People.

Сейчас 78-летняя актриса продолжает сниматься, отвергая и возрастные стереотипы — в 2025 году выйдут три проекта с её участием.

Уточнения

data-interwiki-article="Dame">Дама Хе́лен Ми́ррен (англ. Helen Mirren, урождённая Хелен Лидия Миронофф (англ. Helen Lydia Mironoff); род. 26 июля 1945) — английская актриса, лауреат премий «Оскар», BAFTA, «Тони», «Оливье», SAG и «Золотой глобус» за воплощение образа Королевы Елизаветы II. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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