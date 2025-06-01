Как случайная сделка с велосипедом навсегда изменила судьбу Дмитрия Харатьяна – история из детства

Дмитрий Харатьян раскрыл трогательную историю, предопределившую его любовь к музыке.
В 12 лет будущий актёр, катаясь на велосипеде "Орлёнок", услышал во дворе сверстников, игравших песню The Beatles. Звуки гитары настолько покорили мальчика, что он мгновенно предложил необычную сделку.
"Ребята исполняли Yesterday — мелодия буквально гипнотизировала", — пояснил Харатьян.
В программе "Вспомнить всё" (Первый канал) он воспроизвёл диалог: "Спросил: "Можно поиграю?" Один парень ответил: "А велосипед дашь покатать?" Я крикнул: "Бери!"". Так "Орлёнок" сменил хозяина, а Дмитрий получил первый инструмент.
Актёр подчеркнул: та спонтанная "рок-н-ролльная сделка" во дворе стала отправной точкой. Уже через год он играл в школьном ансамбле, а позже исполнял песни в фильмах ("Гардемарины, вперёд!", "Королева Марго").
Дми́трий Вади́мович Харатья́н (род. 21 января 1960, Алмалык, Ташкентская область, Узбекская ССР, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, певец, телеведущий, кинопродюсер.
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