Как случайная сделка с велосипедом навсегда изменила судьбу Дмитрия Харатьяна – история из детства

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Дмитрий Харатьян раскрыл трогательную историю, предопределившую его любовь к музыке.

Фото: commons.wikimedia.org by Минобороны России (Balashova Olga), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Дмитрий Харатьян

В 12 лет будущий актёр, катаясь на велосипеде "Орлёнок", услышал во дворе сверстников, игравших песню The Beatles. Звуки гитары настолько покорили мальчика, что он мгновенно предложил необычную сделку.

"Ребята исполняли Yesterday — мелодия буквально гипнотизировала", — пояснил Харатьян.

В программе "Вспомнить всё" (Первый канал) он воспроизвёл диалог: "Спросил: "Можно поиграю?" Один парень ответил: "А велосипед дашь покатать?" Я крикнул: "Бери!"". Так "Орлёнок" сменил хозяина, а Дмитрий получил первый инструмент.

Актёр подчеркнул: та спонтанная "рок-н-ролльная сделка" во дворе стала отправной точкой. Уже через год он играл в школьном ансамбле, а позже исполнял песни в фильмах ("Гардемарины, вперёд!", "Королева Марго").

Уточнения

Дми́трий Вади́мович Харатья́н (род. 21 января 1960, Алмалык, Ташкентская область, Узбекская ССР, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, певец, телеведущий, кинопродюсер.



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