Сычёв вышел на связь после экстренной операции: буду кататься на коляске, вставать нельзя

Владимир Сычёв экстренно оказался на операционном столе, о чём неожиданно сообщил в соцсетях.
53-летний актёр ("Беспринципные", "Кухня") опубликовал видео перед хирургическим вмешательством.
"Ребятулечки, всем хороших выходных, а мне — удачной операции!", — обратился он к подписчикам, избегая деталей о диагнозе.
Уже через несколько часов Сычёв выложил фото из клиники: его транспортировали на больничной коляске. Сам он иронично прокомментировал ситуацию: "Вставать не разрешили. Сказали, будешь кататься. Надеюсь, недолго".
Несмотря на отсутствие пояснений о здоровье, актёр демонстрирует позитивный настрой. Фанаты массово желают выздоровления, вспоминая его недавние работы — в 2024 году он снялся в нескольких громких проектах.
Влади́мир Влади́мирович Сычёв (род. 6 июня 1971, Москва) — советский и российский актёр кино и телевидения.
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