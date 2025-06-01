Сычёв вышел на связь после экстренной операции: буду кататься на коляске, вставать нельзя

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Владимир Сычёв экстренно оказался на операционном столе, о чём неожиданно сообщил в соцсетях.

Фото: commons.wikimedia.org by Spisz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Владимир Сычёв

53-летний актёр ("Беспринципные", "Кухня") опубликовал видео перед хирургическим вмешательством.

"Ребятулечки, всем хороших выходных, а мне — удачной операции!", — обратился он к подписчикам, избегая деталей о диагнозе.

Уже через несколько часов Сычёв выложил фото из клиники: его транспортировали на больничной коляске. Сам он иронично прокомментировал ситуацию: "Вставать не разрешили. Сказали, будешь кататься. Надеюсь, недолго".

Несмотря на отсутствие пояснений о здоровье, актёр демонстрирует позитивный настрой. Фанаты массово желают выздоровления, вспоминая его недавние работы — в 2024 году он снялся в нескольких громких проектах.

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Сычёв (род. 6 июня 1971, Москва) — советский и российский актёр кино и телевидения.



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