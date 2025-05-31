Отец Рианны скончался в Лос-Анджелесе накануне рождения третьего внука

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31 мая в Лос-Анджелесе на 71-м году жизни скончался Рональд Фенти — отец суперзвезды Рианны.

Фото: flickr.com by DoD News, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Певица Рианна

По данным Page Six, смерть наступила после короткой болезни. Семья экстренно собралась в Калифорнии для организации похорон и поддержки, однако сама певица пока не прокомментировала трагедию.

Несмотря на публичные конфликты прошлого (Рональд страдал от зависимостей и в 2019 году судился с дочерью за право использовать их фамилию в бизнесе), в последние годы отношения стабилизировались.

"Рианна уникальна — умна, заботлива и особенная", — говорил Фенти в интервью Daily Mail, подчёркивая гордость за дочь.

Новость об утрате пришла в напряжённый период: Рианна ждёт третьего ребёнка от рэпера ASAP Rocky. Пара, воспитывающая сыновей Риота (2 года) и младшего, чьё имя не раскрывается, пока сохраняет приватность.

Уточнения

Риа́нна (англ. Rihanna; полное имя — Ро́бин Риа́нна Фе́нти (англ. Robyn Rihanna Fenty); род. 20 февраля 1988[…], Сент-Мишель, Барбадос) — барбадосская певица, музыкальный продюсер, модный дизайнер, филантроп, актриса кино, телевидения и озвучивания.





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