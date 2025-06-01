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Певица Mona отказывается от сообщений: по какой причине артистка выбирает видеозвонки?

0:54
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Mona (Дарья Кустовская) призналась, что игнорирует текстовые сообщения, отдавая приоритет видеозвонкам даже в нерабочее время.

Певица Mona
Фото: Telegram by личный Telegram-канал певицы Mona, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Mona

В интервью Super.ru она рассказала, что члены её команды иногда пребывают в шоке от её звонков в 10 часов вечера. Артистка отметила, что "таков ростовский менталитет", так как у неё на родине предпочитают живое общение.

"Ненавижу писать и читать сообщения. Для меня это ад — с моим СДВГ невозможно", — объяснила Mona свою позицию перед концертом.

При этом певица симпатизирует и голосовым сообщениям, и обычным звонкам.

Уже больше года Mona состоит в романтических отношениях с блогером Эльдаром Джараховым. Пара утверждает, что они не торопятся под венец, так как хотят быть до конца уверены друг в друге.

Уточнения

Синдро́м дефици́та внима́ния и гиперакти́вности (СДВГ), расстро́йство внима́ния с гиперакти́вностью, или гиперакти́вное расстро́йство с дефици́том внима́ния (англ. attention deficit hyperactivity disorder, ADHD), — расстройство поведения и психического развития, начинающееся в детском возрасте.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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