Вера Сотникова вспоминает о любви с Кузьминым: как пять клипов заменили детей?

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Вера Сотникова публично поздравила Владимира Кузьмина с 70-летием, опубликовав в блоге архивный снимок времён их гражданского брака.

Фото: commons.wikimedia.org by Alfant, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Владимир Кузьмин

На фото пара нежно обнимается, излучая счастье. Актриса сопроводила кадры эмоциональным текстом, назвав певца "самым харизматичным гением" и поблагодарив за совместное творчество.

Особое внимание привлекла её нестандартная метафора: "Мы не родили детей, но создали пять клипов!". Сотникова подчеркнула, что хранит воспоминания о тех годах с благодарностью, несмотря на болезненный разрыв.

"Это время с благодарностью буду помнить всю жизнь. Желаю тебе здоровья, любви, вдохновения. Живи долго и счастливо. Обнимаю. Твоя бывшая", — высказалась Вера Сотникова.

Причиной расставания актриса ранее называла погружённость Кузьмина в творчество: он забывал о её днях рождения, а чувства угасли.

Уточнения

Влади́мир Бори́сович Кузьми́н (род. 31 мая 1955, Москва, СССР) — советский и российский певец, автор-исполнитель, композитор, поэт-песенник, гитарист, мультиинструменталист, рок-музыкант, звукорежиссёр и автор песен.



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