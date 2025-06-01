Публичная страсть или пиар? Дженнер использует смелые цитаты для снятия слухов о романе с Шаламе

Пытаясь развеять слухи о "пиар-романе" с Тимоти Шаламе, Кайли Дженнер прибегла к эпатажному контенту.
После совместного посещения матча Knicks (за которых болеет актёр), она выложила в соцсетях цитату Саманты из "Секса в большом городе": "У меня не будет оргазма, если Knicks не выиграют!".
Этот интимный намёк — часть её стратегии доказать реальность отношений. На трибунах пара демонстрировала страсть: обнималась и целовалась, контрастируя с "холодным" имиджем Шаламе.
Однако подписчики осудили откровенность: "Теперь знаем лишнее", "Можно без таких деталей?". Адепты теории "фейкового романа" уверены: отчаянные жесты Кайли лишь подтверждают их правоту.
В начале мая Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе впервые публично появились на публике в Риме.
Ти́моти Хэл Шаламе (англ. Timothée Hal Chalamet [ˈtɪməθi ˈʃæləmeɪ], род. 27 декабря 1995 года, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — франко-американский актёр и кинопродюсер.
Ка́йли Кри́стен Дже́ннер (англ. Kylie Kristen Jenner; 10 августа 1997) — американская модель, предпринимательница.
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