Публичная страсть или пиар? Дженнер использует смелые цитаты для снятия слухов о романе с Шаламе

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Пытаясь развеять слухи о "пиар-романе" с Тимоти Шаламе, Кайли Дженнер прибегла к эпатажному контенту.

Фото: web.archive.org by Hayu, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Американская модель Кайли Дженнер

После совместного посещения матча Knicks (за которых болеет актёр), она выложила в соцсетях цитату Саманты из "Секса в большом городе": "У меня не будет оргазма, если Knicks не выиграют!".

Этот интимный намёк — часть её стратегии доказать реальность отношений. На трибунах пара демонстрировала страсть: обнималась и целовалась, контрастируя с "холодным" имиджем Шаламе.

Однако подписчики осудили откровенность: "Теперь знаем лишнее", "Можно без таких деталей?". Адепты теории "фейкового романа" уверены: отчаянные жесты Кайли лишь подтверждают их правоту.

В начале мая Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе впервые публично появились на публике в Риме.

Уточнения

Ти́моти Хэл Шаламе (англ. Timothée Hal Chalamet [ˈtɪməθi ˈʃæləmeɪ], род. 27 декабря 1995 года, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — франко-американский актёр и кинопродюсер.



Ка́йли Кри́стен Дже́ннер (англ. Kylie Kristen Jenner; 10 августа 1997) — американская модель, предпринимательница.



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