Строки из собственной песни: какой секретный девиз Наташа Королёва пронесла через всю свою жизнь?

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Наташа Королёва недавно отметила 52-й день рождения. Она рассказала, что в самом начала карьеры уже поняла свой девиз, который будет нести по жизни. Этим девизом оказалась строчка из одной её песни.

Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Наташа Королёва

"Моя первая песня, с которой я вышла на большую профессиональную сцену, называлась "Мир без чудес чёрно-бел". Там есть такие слова: "Мир без чудес чёрно-бел, но нет причин для тоски. За пять минут кистью умелой мир чёрно-белый разрисуют чудаки". И это оказалось, видимо, моим девизом по жизни", — сказала звезда в беседе с mk.ru.

Также она призналась, что чувствует своё особое предназначение. Королёва знает за собой умение раскрашивать серые будни яркими красками. Певица уверена, что это и есть её миссия, с которой она пришла в этот мир.

"Я умею разукрашивать этот мир эмоцией, какой-то особенной вибрацией, которая, может, только мне и присуща. Мне сейчас очень хочется разукрасить этот мир шальной. Наверное, тогда он перестанет быть чёрно-белым и станет не таким агрессивным, как сейчас", — резюмировала Королёва.

Уточнения

Ната́ша Королёва (настоящее имя — Ната́лья Влади́мировна Порыва́й (укр. Наталія Володимирівна Поривай); род. 31 мая 1973, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, киноактриса, фотомодель и телеведущая.



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