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Николай Цискаридзе откровенно рассказал о смерти матери: как он справился с горем спустя месяц

1:01
Шоу-бизнес

Николай Цискаридзе потерял мать в юности: ему на тот момент было всего 20 лет. Мать будущего артиста балета и педагога умерла от инсульта, и на тот момент у Николая было очень много забот. Он был вынужден решать финансовые проблемы, к тому же у него не было квартиры, поэтому в первые дни после утраты он не прочувствовал всю остроту своей боли.

Николай Цискаридзе
Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Николай Цискаридзе

Понимание масштаба горя пришло только через месяц. Цискаридзе тогда дал волю эмоциям и таким образом облегчил свою душу. Об этом он рассказал в интервью Лауре Джугелии для YouTube-канала FAMETIME TV.

"Прошёл месяц. Я пришёл с работы, уставший был. Я зашёл в ванную и разрыдался. Я поплакал, слёзы высохли. И знаете, с водой ушло и горе", — поделился Николай Цискаридзе.

Артист очень уважает свою мать. Он благодарен ей за то, что она многим пожертвовала ради него.

Уточнения

Никола́й Макси́мович Цискари́дзе (груз. ნიკოლოზ მაქსიმეს ძე ცისკარიძე); род. 31 декабря 1973, Тбилиси) — российский артист балета и педагог, премьер Большого театра в 1992—2013 годах.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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