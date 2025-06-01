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Скандал с Пугачёвой: Вика Цыганова жёстко ответила Минюсту РФ

0:50
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Вика Цыганова жёстко раскритиковала Минюст РФ после решения не вносить Аллу Пугачёву в реестр иноагентов.

Вика Цыганова
Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Вика Цыганова

В Telegram заслуженная артистка Московской области заявила, что сбежавшие из РФ артисты возвращаются исключительно ради заработков.

"Ведомство прогнулось под предателей! Они бежали в 2022-м, поливали Россию грязью, а теперь вернулись к "кормушке" — и им стыдно?" - задалась певица вопросом.

Цыганова осудила и слова депутата Милонова о "народной доброте": "Народ тошнит от предателей! Их участь — намыленная петля, а не снисхождение".

Певица потребовала от Минюста доказательств против Пугачёвой и уточнила, почему не могут собрать базу на тех, кто открыто выступает против России.

Уточнения

Викто́рия Ю́рьевна (Ви́ка) Цыгано́ва (фамилия при рождении — Жу́кова; род. 28 октября 1963, Хабаровск, СССР) — советская и российская певица, композитор, театральная актриса и модельер. 

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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