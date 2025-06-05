Либо выше ростом, либо кое-что ещё: Водонаева предъявила требования к будущему избраннику — это звучит категорично

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Алёна Водонаева любит раскрывать в личном блоге свои сокровенные мысли. На этот раз она написала, каким должен быть мужчина, чтобы он мог претендовать на её расположение.

Фото: commons.wikimedia.org by Hong Zhang, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лотос

Водонаева предъявила два требования к потенциальному избраннику, и если одно из них будет невыполнимым, другое должен быть выполнено обязательно. Алёна хочет, чтобы будущий избранник был либо выше её ростом, либо успешнее и сильнее в моральном смысле.

"Для каждого свой идеал. Для меня — на 10—15 см выше меня. Либо должен быть сильно выше меня по социальному положению и статусу", — объяснила участница шоу "Звёзды в Африке".

Уточнения

Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», экс-телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер.



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