Либо выше ростом, либо кое-что ещё: Водонаева предъявила требования к будущему избраннику — это звучит категорично

Алёна Водонаева любит раскрывать в личном блоге свои сокровенные мысли. На этот раз она написала, каким должен быть мужчина, чтобы он мог претендовать на её расположение.
Водонаева предъявила два требования к потенциальному избраннику, и если одно из них будет невыполнимым, другое должен быть выполнено обязательно. Алёна хочет, чтобы будущий избранник был либо выше её ростом, либо успешнее и сильнее в моральном смысле.
"Для каждого свой идеал. Для меня — на 10—15 см выше меня. Либо должен быть сильно выше меня по социальному положению и статусу", — объяснила участница шоу "Звёзды в Африке".
Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», экс-телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер.
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