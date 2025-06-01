Не пластмассовые: Бородина защищает отношения после срыва Сердюкова в шоу

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Ксения Бородина ответила на волну осуждения после эмоционального срыва Николая Сердюкова в шоу "Сокровища императора".

Фото: личный аккаунт Ксении Бородиной в Инстаграм* (запрещён в РФ) is licensed under public domain Ксения Бородина

В своём блоге телеведущая напомнила поклонникам, что они с возлюбленным живые люди.

"Мы не пластмассовые! Бывают вспышки, усталость, ссоры. Судить со стороны проще, чем прожить это внутри", - отметила она.

Бородина пояснила, что реакция Сердюкова была вызвана сильной болью во время испытания, а не агрессией. Она раскритиковала "диванных психологов", разбирающих их отношения без согласия: "Это сплетники, а не профессионалы!".

Она указала на то, что является взрослым и самостоятельным человеком, умеющим делать выбор. Бородина поблагодарила лишь тех, кто искренне переживает.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.



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