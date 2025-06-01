Шаман заговорил о главном кошмаре артиста: безразличие — это точка в карьере

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Ярослав Дронов (Шаман), представляющий Россию на "Интервидении-2025", заявил о главной профессиональной фобии.

Фото: spravedlivo.ru is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International SHAMAN

В интервью ТАСС он признался, что не боится критики, так как хейтеры вкладывают энергию.

"Безразличие же это ноль, а ноль — смерть для артиста", — подчеркнул заслуженный артист России.

Певец объяснил: негативные отзывы подтверждают интерес аудитории, тогда как равнодушие означает потерю диалога.

20 сентября в московской "Live Арене" Шаман исполнит конкурсную песню на русском языке и будет бороться за первое место, представляя Россию на международной арене.

Шаман после развода с Еленой Мартыновой признался, что состоит в романтических отношениях с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной.

Уточнения

Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, РСФСР, СССР) — российский певец, композитор и автор песен.



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