Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как не попасть в "чёрный список": эти 4 ошибки делают вас худшим пассажиром в самолёте
Сажайте в эти даты — и готовьте вёдра: урожай не остановить
Они снова вышли на берег: рыбы с ногами, которых природа не отпускает в воду
Он был там миллионы лет — и мы только сейчас его заметили: загадка океанского дна
Попробуйте приготовить этот пунш на вашу коктейльную вечеринку: дешево и со вкусом
В доме пахнет канализацией? Вот что на самом деле стало причиной
Загадочная свадьба Лепса: шаманка сделала неожиданный прогноз об отношениях певца и Авроры Кибы
Эти продукты поднимают давление без вашего ведома: что убрать из меню прямо сейчас
Маникюр на 21 день: уход, который не требует салона, но даёт эффект как после него

Шаман заговорил о главном кошмаре артиста: безразличие — это точка в карьере

0:53
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ярослав Дронов (Шаман), представляющий Россию на "Интервидении-2025", заявил о главной профессиональной фобии.

SHAMAN
Фото: spravedlivo.ru is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
SHAMAN

В интервью ТАСС он признался, что не боится критики, так как хейтеры вкладывают энергию.

"Безразличие же это ноль, а ноль — смерть для артиста", — подчеркнул заслуженный артист России.

Певец объяснил: негативные отзывы подтверждают интерес аудитории, тогда как равнодушие означает потерю диалога.

20 сентября в московской "Live Арене" Шаман исполнит конкурсную песню на русском языке и будет бороться за первое место, представляя Россию на международной арене.

Шаман после развода с Еленой Мартыновой признался, что состоит в романтических отношениях с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной.

Уточнения

Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, РСФСР, СССР) — российский певец, композитор и автор песен.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Муравьи сбегут за 5 минут: простое средство прогонит их раз и навсегда
Садоводство, цветоводство
Муравьи сбегут за 5 минут: простое средство прогонит их раз и навсегда Аудио 
Заморозил впрок — а потом всё на выброс: чего нельзя делать с едой в морозилке
Недвижимость
Заморозил впрок — а потом всё на выброс: чего нельзя делать с едой в морозилке
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Красота и стиль
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин Аудио 
Популярное
На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения

На Луне замечена странная структура, напоминающая гигантскую башню. Учёные не могут объяснить её происхождение. Что это: скала, артефакт или нечто большее?

На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Анна Ковальчук высказалась о браке сестры Катерины с Гариком Харламовым
Нержавейка могла избавить мир от ржавых машин, но почему её не пускают на конвейер
Сводка с фронта: чудовищный теракт в Брянской области, под Сумами уничтожены два HIMARS Дмитрий Плотников Юрист Исполинов назвал причины отказа РФ от участия в китайском проекте новой Гааги Любовь Степушова Кошки раскрывают свою тайну: как они распознают вас по запаху Игорь Буккер
Эти авто не рвутся в спорт, зато берегут спину и нервы: выбор для пенсионеров
Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений
На них уже не смотрят, но зря: машины, которые стоит вернуть в игру
На них уже не смотрят, но зря: машины, которые стоит вернуть в игру
Последние материалы
Скучный офисный костюм остался в 2005-м: как выглядеть стильно даже в жёстком дресс-коде
Сводка с фронта: чудовищный теракт в Брянской области, под Сумами уничтожены два HIMARS
Барановская готова к четвёртому ребёнку в 44: врач сказал — рожайте!
Сгорим красиво: как Солнце устроит финальный фейерверк для всей Солнечной системы
Умер — чтобы жить: животное, которое играет с хищником в покер на выживание
Дождь — не радость, а угроза: как не остаться без томатов в сезон ливней
Самое загадочное место в республике Сан-Марино: эта тропа в скале полна секретов и красоты
Дальний путь, короткий бак: как избежать бензиновой катастрофы
Степан Меньщиков раскрыл секрет отношений с Ксенией Собчак: вот что между ними произошло на Доме-2
Пастуший пирог: невероятно сытное вегетарианское блюдо из простых ингредиентов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.