Барановская готова к четвёртому ребёнку в 44: врач сказал — рожайте!

Телеведущая Юлия Барановская удивила подписчиков откровением о планах родить четвёртого ребёнка.
В соцсетях 44-летняя звезда телевидения ответила на вопрос фаната.
"Очень хочу ещё малыша! Только утром врач одобрил: "Рожайте"", — призналась она.
Несмотря на наличие троих почти взрослых детей от футболиста Андрея Аршавина (Артёму 18, Яне 15, Арсению 11), Барановская уверена в решении.
Поклонники уже шутят о "толпах претендентов" на роль отца — сердце теледивы пока свободно.
Не так давно Юлия Барановская рассказывала, что мечтает полететь в космос. И даже активно готовится осуществить задуманное.
Ю́лия Генна́дьевна Барано́вская (род. 3 июня 1980, Ленинград) — российская радио- и телеведущая.
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