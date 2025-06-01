Барановская готова к четвёртому ребёнку в 44: врач сказал — рожайте!

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Телеведущая Юлия Барановская удивила подписчиков откровением о планах родить четвёртого ребёнка.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Юлия Барановская

В соцсетях 44-летняя звезда телевидения ответила на вопрос фаната.

"Очень хочу ещё малыша! Только утром врач одобрил: "Рожайте"", — призналась она.

Несмотря на наличие троих почти взрослых детей от футболиста Андрея Аршавина (Артёму 18, Яне 15, Арсению 11), Барановская уверена в решении.

Поклонники уже шутят о "толпах претендентов" на роль отца — сердце теледивы пока свободно.

Не так давно Юлия Барановская рассказывала, что мечтает полететь в космос. И даже активно готовится осуществить задуманное.

Уточнения

Ю́лия Генна́дьевна Барано́вская (род. 3 июня 1980, Ленинград) — российская радио- и телеведущая.



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