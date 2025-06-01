Бородин назвал слухи о возвращении Пугачёвой вбросом: россияне не хотят её видеть

Виталий Бородин, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК), опровергзаявления блогера Вадима Манукяна о планах Аллы Пугачёвой выступить на "Новой волне — 2025" в Казани.
Общественник в личном Telegram-канале назвал информацию "вбросом" и подчеркнул: россияне не ждут возвращения эмигрировавшей звезды.
"Манукян подумал, что Пугачёва приедет. Но спросили ли граждан? Мои подписчики не хотят её видеть!" — возмутился Бородин.
Он потребовал прекратить распространять "бред", напомнив о позиции общества.
Ранее Манукян утверждал, что певица получила приглашение на августовский конкурс, но не предоставил доказательств. Сама Алла Пугачёва появившиеся слухи не комментировала.
А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.
«Но́вая волна́» (англ New Wave) — конкурс молодых исполнителей популярной музыки (эстрадной музыки), изначально проводившийся ежегодно в Юрмале в концертном зале «Дзинтари» с 2002 по 2014 год, в Сочи с 2015 по 2019 год, затем в Сириусе с 2021 по 2024 год и в Казани с 2025 года
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