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Бородин назвал слухи о возвращении Пугачёвой вбросом: россияне не хотят её видеть

0:52
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Виталий Бородин, глава  Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК), опровергзаявления блогера Вадима Манукяна о планах Аллы Пугачёвой выступить на "Новой волне — 2025" в Казани.

Валентин Юдашкин, Алла Пугачёва, Кристина Орбакайте
Фото: RIA Novosti archive by Andrey Degtyarev / Андрей Дегтярев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Валентин Юдашкин, Алла Пугачёва, Кристина Орбакайте

Общественник в личном Telegram-канале назвал информацию "вбросом" и подчеркнул: россияне не ждут возвращения эмигрировавшей звезды.

"Манукян подумал, что Пугачёва приедет. Но спросили ли граждан? Мои подписчики не хотят её видеть!" — возмутился Бородин.

Он потребовал прекратить распространять "бред", напомнив о позиции общества.

Ранее Манукян утверждал, что певица получила приглашение на августовский конкурс, но не предоставил доказательств. Сама Алла Пугачёва появившиеся слухи не комментировала.

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.

«Но́вая волна́» (англ  New Wave) — конкурс молодых исполнителей популярной музыки (эстрадной музыки), изначально проводившийся ежегодно в Юрмале в концертном зале «Дзинтари» с 2002 по 2014 год, в Сочи с 2015 по 2019 год, затем в Сириусе с 2021 по 2024 год и в Казани с 2025 года
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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