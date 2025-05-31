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Николай Цискаридзе объяснил, почему никогда не стремился к браку

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Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

51-летний Николай Цискаридзе объяснил осознанный выбор одиночества.

Николай Цискаридзе
Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Николай Цискаридзе

В откровенном интервью для YouTube-канала FAMETIME TV он честно высказался по поводу отсутствия семьи.

"Ответственность за жену, детей или даже собаку вызывала отторжение — я не хотел ни за кого отвечать", — признался артист.

Главной причиной стала череда личных трагедий: "За четыре года умерло много близких. Я так устал… Теперь мне хватает ответственности за театр".

Цискаридзе подчеркнул, что никогда не мечтал о семье — страх обязательств перевесил даже в период расцвета карьеры в Большом театре.

Мать Цискаридзе ушла из жизни в 1994 году после перенесённого инсульта. Для звезды балета её уход стал настоящей трагедией.

Уточнения

Никола́й Макси́мович Цискари́дзе (груз. ნიკოლოზ მაქსიმეს ძე ცისკარიძე); род. 31 декабря 1973, Тбилиси) — российский артист балета и педагог, премьер Большого театра в 1992—2013 годах.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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