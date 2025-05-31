Николай Цискаридзе объяснил, почему никогда не стремился к браку

51-летний Николай Цискаридзе объяснил осознанный выбор одиночества.
В откровенном интервью для YouTube-канала FAMETIME TV он честно высказался по поводу отсутствия семьи.
"Ответственность за жену, детей или даже собаку вызывала отторжение — я не хотел ни за кого отвечать", — признался артист.
Главной причиной стала череда личных трагедий: "За четыре года умерло много близких. Я так устал… Теперь мне хватает ответственности за театр".
Цискаридзе подчеркнул, что никогда не мечтал о семье — страх обязательств перевесил даже в период расцвета карьеры в Большом театре.
Мать Цискаридзе ушла из жизни в 1994 году после перенесённого инсульта. Для звезды балета её уход стал настоящей трагедией.
Никола́й Макси́мович Цискари́дзе (груз. ნიკოლოზ მაქსიმეს ძე ცისკარიძე); род. 31 декабря 1973, Тбилиси) — российский артист балета и педагог, премьер Большого театра в 1992—2013 годах.
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