Мечта, которая так и осталась мечтой: Клара Новикова рассказала о своей тайной страсти

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Клара Новикова почувствовала в шоу "Поймай меня, если сможешь", в котором нужно угадывать, кто поёт под фонограмму, а кто — вживую. Ведущий шоу Владимир Маркони вспомнил о дуэте Новиковой с Ефимом Шифриным, однако артистка заявила, что в этом дуэте главным был Шифрин.

Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Клара Новикова

"Пел Ефим Шифрин, а я была просто рядом. Я пела еще с Геной Хазановым, у нас замечательный дуэт был", — вспомнила актриса.

Также Новикова призналась, что ей всегда хотелось стать певицей, но это так и осталось для неё мечтой. Она критически относится к своим вокальным данным и считает, что её голос не подходит для того, чтобы выступать в песенном жанре.

"Какой у меня голос, ну что вы, при людях поющих не говорите, мне неловко. Я хочу петь, я всю жизнь хочу петь", — призналась она.

Уточнения

Кла́ра Бори́совна Но́викова (урождённая Ге́рцер; род. 12 декабря 1946, Киев, УССР, СССР) — советская и российская актриса кино, телевидения и озвучивания, артистка эстрады, юмористка, певица и телеведущая; народная артистка РФ (1997).



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