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Безусловно, всегда страдала: Светлана Бондарчук откровенно рассказала о скрытой стороне брака с Фёдором Бондарчуком

Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук рассказала, что в период её брака с Фёдором Бондарчуком многие открыто высказывали ей мнение о том, что сама по себе она ничего из себя не представляет и чего-либо добилась только благодаря мужу.

Фёдор Бондарчук и Светлана Бондарчук
Фото: commons.wikimedia.org by Ivanaivanova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Фёдор Бондарчук и Светлана Бондарчук

"Безусловно, я всегда страдала. Я была известна, скажем, в узких кругах, но когда ты уходишь из этого круга… Тогда всё нормально, тогда никого ничего не волнует. Но когда ты идёшь дальше и становишься больше, чем это количество людей, то там дальше начинается осуждение", — разоткровенничалась Светлана в беседе с Сергеем Минаевым в YouTube-шоу "Света вокруг света".

Она добавила, что и сейчас ей иногда приходится выслушивать подобные вещи: многие забывают о том, что и до Бондарчука у неё успешно складывалась карьера модели. Также Светлана заявила, что хорошо относится к Фёдору и благодарна ему за всё хорошее, что он ей дал, в том числе благодаря ему она познакомилась со многими людьми, которые помогли ей в карьере.

Уточнения

Светла́на Вита́льевна Бондарчук (по паспорту Рудская (род. 17 декабря 1968, Москва) — российская модель, телеведущая, бывший главный редактор журнала Hello!, владелица PR-агентства, организатор светских вечеринок, презентаций и мероприятий, популярных в Москве.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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