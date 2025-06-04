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Оскорбление или неудачная шутка? Любовь Успенская случайно раскрыла своё мнение о казахстанцах и оказалась в центре скандала

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Шоу-бизнес

Любовь Успенская поучаствовала в YouTube-проекте "Что было дальше?" и шокировала общественность неоднозначным высказыванием о комике Нурлане Сабурове.

Алма-Ата
Фото: commons.wikimedia.org by Ребров Олег, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Алма-Ата

Когда прозвучала шутка о том, что Нурлан занимается стриппластикой, Успенская оскорбительно высказалась о казахстанцах, заявив, что для жителей этого государства Сабуров слишком продвинутый.

"Опа, прилетело по национальному признаку!" — отреагировал другой участник шоу Илья Макаров.

Таким образом Успенская стала главной героиней нового скандала в мире шоу-бизнеса. Её высказывание тут же привлекло внимание пользователей Сети, и певицу стали критиковать за дискриминацию.

Уточнения

Казахста́н (каз. Қазақстан / Qazaqstan, МФА: ), устар. Казакстан, официальное название — Респу́блика Казахста́н (каз. Қазақстан Республикасы / Qazaqstan Respublikasy, МФА: , аббревиатура — РК) — государство в Центральной Азии и в Восточной Европе.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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