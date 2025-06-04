От карьеристки до заботливой мамы: как жизнь Ветлицкой изменилась после рождения дочери

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Наталья Ветлицкая стала мамой только в 40 лет. Она никогда не хотела детей, но всё же в конце концов решилась на этот шаг, и если прежде певица, по её собственному признанию, была карьеристкой и боялась потерять свободу, то после рождения дочери она стала её обожать и с головой погрузилась в материнские заботы.

Фото: commons.wikimedia.org by Leo Medvedev/Лев Леонидович Медведев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Наталья Ветлицкая

Ветлицкая порассуждала в эфире телеканала "Россия 1", что дети — это не одно только счастье, это ещё и постоянные переживания, особенно когда у ребёнка есть те или иные проблемы. Дочь Ветлицкой родилась недоношенной, из-за слабого иммунитета она часто болела.

"Может быть, я не такая, как все женщины, может быть, я неправильная, но я не хотела детей. Мне казалось, что это дикая ответственность и что это адски обременительно. Дети — это жесть, конечно… Начинаешь беспокоиться о нём каждую секунду", — поделилась Наталья Ветлицкая.

Кроме того, дочь знаменитости росла замкнутой и нелюдимой, из-за чего над ней издевались её русскоязычные сверстники в испанской школе.

"Закон джунглей. Нормальным детям из хороших семей надо, наверно, какую-то другую форму обучения придумывать. Не нужен им этот звериный социум. Абсолютно не нужен", — заявила певица.

Уточнения

Ната́лья И́горевна Ветли́цкая (род. 17 августа 1964, Москва) — советская и российская певица, танцовщица и актриса. Её сценическая карьера началась в 1980-х годах в качестве танцовщицы и бэк-вокалистки в группах «Рондо», «Класс», «Идея фикс» и «Мираж».



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